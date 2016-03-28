ГПУ: невдовзі слідство може назвати імена замовників вбивства Гонгадзе

Замовник та організатор вбивства Георгія Гонгадзе, якого поховали 22 березня, досі не покарані. Тим не менш кажуть, що зараз справді існує політична воля довести справу до кінця, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Зазначається, що серед тих, хто міг бути причетним до замовлення та організації вбивства журналіста, один уже застрелений – колишній міністр Юрій Кравченко. Серед інших, на яких у залі суду вказав головний убивця Олексій Пукач, який дістав довічне ув'язнення - народний депутат Володимир Литвин, та представник України на переговорах у Мінську, екс-президент Леонід Кучма.

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Тепер усі чекають остаточних висновків слідства, котре після встановлення вбивць нині дорозслідує справу про замовників вбивства Гонгадзе. Хоча сплинуло багато часу, зникло багато свідків, речових доказів та документів, слідчі розраховують на досить швидкий і, головне, точний результат.

"Коли відбувався вирок відносно Пукача, називалися якісь прізвища. І він сам їх проголошував. Серед людей, які безпосередньо, на мою думку, мають відношення до того, щоб їх в подальшому було названо саме за такими ознаками, як ви сказали – підбурювачі, замовник, організатори – я не виключаю, що є ті люди, про яких ви зараз мені сказали. У самий найближчий час, я маю підстави це стверджувати, ці прізвища будуть почуті", – запевнив заступник генпрокурора Юрій Столярчук.

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Довідка УНІАН. Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати Гонгадзе. З тих пір тіло зберігалося в київському морзі.

Найгучніше політичне вбивство в історії України призвело до радикалізації українського суспільства за часів правління на той час президента Леоніда Кучми і дало старт оновленню влади в країні.

У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі.

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У серпні 2005 року на той час президент Віктор Ющенко, який змінив на посту глави держави Кучму, посмертно присвоїв Гонгадзе звання Героя України.

За день до похорону, 21 березня, президент України Петро Порошенко передав Золоту Зірку Героя України дружині вбитого журналіста Гонгадзе - Мирославі.