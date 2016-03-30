НАБУ встановило місцезнаходження судді, який втік при затриманні

Про це повідомляє прес-служба НАБУ на своїй сторінці в Facebook.

"В даний час співробітниками Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою встановлено місце знаходження судді Малиновського районного суду Одеси, який застосував вогнепальну зброю проти детективів НАБУ", - йдеться в повідомленні.

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У НАБУ додали, що зараз ведуться слідчі дії та вирішується питання про застосування запобіжного заходу.

У доповнення до попереднього повідомлення!На даний час працівниками Національного антикорупційного бюро України та Спе... Posted by НАБУ on Tuesday, March 29, 2016

Як повідомляв УНІАН раніше, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розповів президенту Петру Порошенку про невдалу операцію по затриманню судді, спійманого на хабарі в 500 тисяч гривень.