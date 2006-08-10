Скільки часу відпрацьовує киянин, щоб купити один «Біг Мак»

Київ посідає 62-е місце із 70 за рівнем зарплат.

Про це свідчать опубліковані сьогодні результати дослідження, проведеного швейцарським банком UBS.

У першій п`ятірці – Копенгаген, Осло, Цюріх, Женева і Нью-Йорк. Москва в цьому списку посідає 48-е місце.

За рівнем зарплат Київ випереджає тільки столицю Кенії Найробі, столицю Болгарії Софію, столицю Китаю Пекін, а також столицю Таїланду Бангкок, столицю Індонезії Джакарту, столицю Філіппін Манілу і столицю Індії Делі.

Дослідження проводилися на основі порівняння зарплат представників 14 професій.

За рівнем купівельної спроможності Київ посів 60-е місце із 70. Так, за даними дослідження, в Києві для придбання одного «Біг Маку» доведеться відпрацювати 55 хвилин.

У першій п`ятірці – швейцарські Цюрих (15 хвилин) і Женева (16 хвилин), ірландський Дублін (15 хвилин), американський Лос-Анджелес (11 хвилин) і Люксембург (17 хвилин).

За рівнем купівельної спроможності Київ випередив столицю Мексики, Найробі, столицю Колумбії Боготу, Пекін, Софію, Бангкок, Делі, Манілу і Джакарту.