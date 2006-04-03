У Києві можна зробити ”стару Прагу”

Відродження старого Києва на порядок підвищить туристичний потенціал міста, вважає голова Національної громадської ради з туризму і курортів Євген САМАРЦЕВ.

Як повідомили УНІАН в Українському центрі економічних і політичних досліджень ім.О.Разумкова, під час обговорення концепції сталого розвитку Києва як самоврядної території, що була розроблена Центром Разумкова за підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA), член робочої групи проекту Є.САМАРЦЕВ висловив ідею щодо створення у Києві „старого міста” за досвідом багатьох європейських столиць, наприклад, Праги.

За його словами, це мають бути зони, які зберегли історичний дух міста і приваблюють основну масу іноземних туристів. Перекриття Хрещатику для пішохідного руху у вихідні дні сьогодні практично не має доцільності для туризму через фактичну відсутність музейних об’єктів та брак яскравих видовищних акцій, що в змозі привабити відвідувачів протягом доби.

Найбільш вдалим рішенням, на думку Є.САМАРЦЕВА, була б комплексна реалізація ідеї формування заповідної історико-архітектурної зони «Стародавній Київ», що включила б район вулиці Сагайдачного, Андріївський узвіз, Контрактову площу. Стратегічне формування цієї зони як «старого міста» на порядок підсилило б туристичний потенціал Києва. У такій зоні варто було б сконцентрувати державні та приватні музейні проекти, видовищні та музичні заклади, орієнтовані на інтернаціональну аудиторію, готелі, ресторани, картинні галереї, натомість винести з неї усі офіційні установи. Водночас варто було б запровадити мораторій на будівництво житла в цьому районі.

За оцінкою експертів, разом з адекватним розвитком готельного сектора, виходячи з вимог УЄФА щодо критеріїв участі країни у тендері на право проведення Євро-2012, розгортання додаткової готельної інфраструктури дозволить Києву надавати до 8 мільйонів “людино-ночей” на рік. З урахуванням середніх витрат різних категорій туристів загальні обсяги туристичного споживання у столиці України можуть вже у найближчі роки досягти мільярда доларів на рік.

Крім того, рішення про розвиток туристичного центру як складової розвитку туристичної програми до Євро-2012 може надзвичайно позитивно позначитися на іміджі України на міжнародному туристичному ринку, значно активізувати інвестиції до туристичної інфраструктури. Безумовно, розвиток цього проекту має бути органічно пов’язаний зі стратегічним плануванням Рибальського півострова, де також має бути передбачені серйозні інвестиції, передусім до інфраструктури ділового та конгрес-туризму, заууважив експерт.

Таким чином, системне формування конкурентноздатної та багатовекторної туристичної індустрії можна визначити як один із пріоритетів соціально-економічного розвитку міста, що водночас сприятиме створенню комфортного середовища для життя самих киян, відновленню історичної частини міста, підтримки культурно-мистецького життя, формуванню у світі привабливого іміджу України в цілому.