Бурштинові старателі платять за "кришу" до 1000 доларів на добу - журналіст

За добу безперешкодної роботи копачі бурштину сплачують місцевим правоохоронцям 200-1000 доларів. Про це в ефірі "5 каналу" повідомив журналіст Денис Казанський.

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"Це очевидна система. Про це кажуть самі старателі, яких я знімав на відео, вони давали нам інтерв’ю в масках. Вони розповідали відверто, що вони платять, передусім, міліції, а там вже далі по цій кримінальній вертикалі ці гроші йдуть наверх. Люди називали цифри, що вони коливаються по різних місцевостях від двохсот доларів на добу за одну помпу до тисячі. Вони називають прямі імена тих, хто "кришує", хто "обілєчіваєт", як це називається. Це, як правило, працівники міліції. Вони назвали конкретного працівника по Клесовому, вони показали його будинок, шикарний будинок. Як майор РУВС може мати таке житло в селі, де п’ять тисяч людей живе, мені незрозуміло. Це майор Заболотний, як вони його мені назвали", – заявив він.

За словами Казанського, вищезгаданий майор пройшов атестацію й надалі займає відповідну посаду.

"Майже вся міліція, яка працювала там по району, майже всі, хто був, вони й залишилися. Вони пройшли переатестацію, залишилися там працювати. Я впевнений, що на Рівненщині та на Житомирщині взагалі не мають в цих районах, де видобувають бурштин, там настільки все пронизано корупцією, що там не можна взагалі нікого залишати", - зауважив журналіст.

Нагадаємо, у Рівненській області внаслідок зіткнення з копачами бурштину, яке відбулося 30 березня в Сарненському районі, семеро правоохоронців потрапили до лікарні.