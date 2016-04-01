Бурштинові війни на Рівненщині: МВС показало відео сутичок між "старателями" та поліцією
З'явилося відео останньої сутички бурштинокопачів із поліцією на Рівненщині, після якої було кілька легкопоранених камінням поліцейських.
Його на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар МВС Артем Шевченко.
"Навіть саму появу правоохоронців у лісах копачі бурштину сприймають як загрозу їхнім "законним" інтересам: мовляв, ми тут миємо бурштин, гроші заробляємо, вам на АТО перераховуємо, а ви нас утискаєте", - йдеться у його повідомленні.
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Шевченко наголошує, що з такою агресивною масою людей справді нелегко впоратися.
"Але порядок МВС наводитиме жорстко. Зокрема, і за допомогою Нацгвардії", - попередив прес-секретар МВС.
Нагадаємо, у Рівненській області внаслідок зіткнення з копачами бурштину, яке відбулося 30 березня в Сарненському районі, семеро правоохоронців потрапили до лікарні.