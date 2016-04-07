Бурштинові війни: на Рівненщині в район незаконного видобутку введено спецпідрозділ "Дніпро 1"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на спеціальному брифінгу начальник управління Національної поліції в Рівненській області Сергій Князєв.

Наразі, за його словами, спецпідрозділ перебуває у Сарненському районі.

Головний поліцейський не конкретизував мети приїзду спецпідрозділу на Рівненщину.

"Відповідний специфічний підрозділ прибув до нас. Він виконує завдання, які поставив оперативний штаб. Завдання це носить оперативний характер. Коментувати оперативні дії немає сенсу", - зазначив Князєв.

Читайте такожУ Рівному правоохоронці вилучили бурштину на півмільйона гривень

Як повідомляв УНІАН, 30 березня під час відпрацювання території Сарненського району в урочищі "Смітник" поблизу селища Клесів працівники спецпідрозділу Сарненського відділення ГУ НП в Рівненській області, місцевої прокуратури, міжрайонного відділу СБУ в області та держлісохорони виявили місця незаконного видобутку бурштину.

На в'їзді до урочища майже тисяча осіб у балаклавах і камуфльованому одязі, озброєні дерев’яними битами, камінням і палицями, заблокували дорогу поваленими деревами та чинили опір працівникам правоохоронних органів.

Розлючена юрба почала кидати каміння та підручні засоби, стріляти із невстановленої зброї, а також закликати до нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям та до пошкодження службових автомобілів.

Лише після застосування правоохоронцями спеціальних засобів захисту, в тому числі травматичної зброї, вдалося угамувати роздратованих бурштинокопачів. Однак, згодом до натовпу під’їхала бронетехнічна гусенична машина, після чого старателі знову збунтували.

Згодом поліцейським вдалося домовитися про врегулювання конфлікту та розблокувати шлях.

Унаслідок сутички постраждали 10 поліцейських, із яких — 5 працівники спецпідрозділу, а решта — із Сарненського відділу поліції.