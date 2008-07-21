"Леманн Тімбер" прибув в Оман

До оманського порту Салала прибуло суховантажне судно Lehmann Timber, звільнене з піратського полону в Сомалі. Екіпаж зустрічали українські дипломати і лікарі. Медики мають обстежити моряків, які провели в полоні більше півтора місяця. З порту екіпаж Lehmann Timber - четверо українців, громадянин Естонії, дев`ять громадян М`янми і капітан-росіянин Валентин Барташов - вилетить до Києва. Дорогу додому морякам сплатив Кабмін, а міністерство оборони України виділило чартерний рейс.

Нагадаємо, пірати Сомалі захопили німецький сухогруз Lehmann Timber 28 травня 2008 р. в Аденській затоці. Пірати звільнили сухогруз і екіпаж 8 липня після виплати компанією - власником судна - викупу у розмірі 750 тис. дол. На шляху з Сомалі до Омана судно було в критичному становищі через шторм, непрацюючий двигун і фізичне виснаження екіпажу.

Як повідомила телефоном з Оману Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Ніна Карпачова, екіпаж поки що залишається на судні, готуючись передати його представникам власника, також моряки пройдуть обстеження в місцевій клініці та "мають вирішити свої правові питання".