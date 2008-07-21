"Леманн Тімбер" прибув в Оман

07:10, 21 липня 2008
Суспільство
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Екіпаж зустрічали українські дипломати і лікарі

До оманського порту Салала прибуло суховантажне судно Lehmann Timber, звільнене з піратського полону в Сомалі. Екіпаж зустрічали українські дипломати і лікарі. Медики мають обстежити моряків, які провели в полоні більше півтора місяця. З порту екіпаж Lehmann Timber - четверо українців, громадянин Естонії, дев`ять громадян М`янми і капітан-росіянин Валентин Барташов - вилетить до Києва. Дорогу додому морякам сплатив Кабмін, а  міністерство оборони України виділило чартерний рейс.

Леманн Тімбер 14 липня, коли вертоліт ВМС США доставив екіпажу воду та продовольство

Нагадаємо, пірати Сомалі захопили німецький сухогруз Lehmann Timber 28 травня 2008 р. в Аденській затоці. Пірати звільнили сухогруз і екіпаж 8 липня після виплати компанією - власником судна - викупу у розмірі 750 тис. дол. На шляху з Сомалі до Омана судно було в критичному становищі через шторм, непрацюючий двигун і фізичне виснаження екіпажу.

Як повідомила телефоном з Оману Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Ніна Карпачова, екіпаж поки що залишається на судні, готуючись передати його представникам власника, також моряки пройдуть обстеження в місцевій клініці та "мають вирішити свої правові питання".

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