Російські тюремники заявили, що Савченко погодилася на медогляди та підтримуючу терапію

Українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко дала письмову згоду на регулярні медогляди, і зараз вона перебуває у задовільному стані.

Про це УНІАН повідомили у російській Федеральній службі виконання покарань.

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«Учора, 10 квітня, Надія Савченко дала свою письмову згоду на проведення регулярних медичних оглядів, і почала отримувати підтримуючу терапію. Цього ж дня вона була оглянута лікарем-терапевтом, проведені основні клініко-лабораторні дослідження», - йдеться у повідомленні.

За результатами обстеження її стан здоров'я оцінюється як «стабільний, задовільний», вона перебуває під динамічним наглядом медичних працівників, заявили у ФСВП.

«На сьогодні заплановано чергове медичне обстеження Савченко. За результатами проведення огляду та клініко-інструментальних досліджень лікарський консиліум повторно оцінить стан її здоров'я», - зазначили російські тюремники.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 квітня, адвокат Марк Фейгін пояснив, як працює кремлівська пропаганда з питання звільнення незаконно засудженої в Росії української льотчиці Надії Савченко, яка з 6 квітня дотримується сухого голодування.

«Тепер ще раз, як працює останніми днями кремлівська пропаганда. Для загального розуміння ситуації навколо кейса Савченко. По-перше, Кремль намагається переконати, що ніякої сухої голодовки Савченко немає. Мовляв, це "дієта", маніпуляції громадською думкою і т. д.», - заявив він.

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Нагадаємо, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не буде подавати апеляцію, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.