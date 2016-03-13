Українські лікарі залишили Росію, отримавши відмову від влади щодо зустрічі з Савченко - адвокат

Комісія українських лікарів була змушена залишити територію Росії, діставши від влади відмову щодо зустрічі з льотчицею та народним депутатом Надією Савченко з метою обстеження стану її здоров'я.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав адвокат Савченко Микола Полозов.

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"Комісія українських лікарів, так і не діставши від російської влади дозвіл на зустріч з Надією Савченко та її обстеження, учора була змушена залишити Російську Федерацію", - зазначив Полозов.

Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетинанні російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, і потім примусово переправили до Росії. Савченко незаконно утримується в РФ із середини літа 2014 року.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня.

Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі.

Савченко почала сухе голодування з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

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Українські консули 7 і 8 березня відвідували Савченко в СІЗО. За їх словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.

10 березня один із її адвокатів Марк Фейгін повідомив, що льотчиця припинила сухе голодування, розпочате 4 березня, однак стан її критичний.

Українські медики з початку тижня перебували у Ростові-на-Дону, очікуючи надання дозволу відвідати льотчицю.