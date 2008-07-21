Путін вирішив, де пройде "Євробачення-2009"

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін ухвалив рішення про те, що конкурс «Євробачення-2009» відбудеться в Москві. «Враховуючи рівень підготовки об`єктів у Москві, розвиненість інфраструктури і можливість мінімізувати витрати, конкурс «Євробачення-2009» проводитимемо в Москві», – сказав Путін у понеділок на засіданні президії уряду Росії.

Росія завоювала право провести міжнародний телевізійний конкурс «Євробачення» в 2009 році після перемоги Діми Білана на «Євробаченні-2008» у Белграді

Газета.ру