Печерський суд Києва надав дозвіл на затримання так званого гендиректора "Масандри"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Автономної республіки Крим (АРК).

Прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом розтрати однієї пляшки унікального колекційного вина Херес-де-ла-Фронтера врожаю 1775 року вартістю близько $100 тис., яке належало до колекційного фонду енотеки "Масандри", було національним надбанням України, становило значну історичну, наукову та практичну цінність.

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З урахуванням зібраних у справі доказів, призначеному «владою» тимчасово окупованого Криму так званому гендиректору "Масандри" Павленко, яка, маючи умисел на розтрату чужого майна, що перебувало у її віданні, відкоркувала для президента РФ Володимира Путіна та екс-прем’єра Італії Сільвіо Берлусконі пляшку вищевказаного вина, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Суд надав дозвіл на затримання Павленко з метою її приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.