В окупованому Севастополі після скандалу зі спотворенням гімну РФ звільнили звукорежисера

Як повідомляє Крим.Реалії,відповідальними за виведення інформації на екран були представник громадсько-експертної ради та звукорежисер.

Першому зробили догану, а звукорежисера звільнили «за статтею».

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У ЗМІ та соціальних мережах з'явився текст, який, імовірно, показали на відкритті "губернаторської ради" окупованого Севастополя. Перші рядки в ньому наступні: «Росія - божевільна наша держава, Росія - покірна наша країна».

Так званий губернатор Севастополя Сергій Меняйло заявив, що силовики проводять перевірку того, як був підмінений гімн Росії.

У Росії передбачена кримінальна відповідальність за наругу над державними прапором і гербом. За наругу над гімном застосовується адміністративне покарання. Після того, що сталося в Севастополі в Держдумі Росії пропонують ввести кримінальну відповідальність за образу російського гімну.

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Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».