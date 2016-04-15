Киві пропонували 200 тисяч щомісячно за нереагування на розповсюдження наркотиків на Дніпропетровщині - прокуратура

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, вказані кошти зловмисник пропонував посадовцю за невжиття заходів з припинення його незаконної діяльності, пов’язаною з розповсюдження наркотиків на території Дніпропетровської області.

Про вказану незаконну пропозицію посадовець повідомив правоохоронним органам.

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За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій особу, яка пропонувала хабар, затримано під час передачі коштів посадовцю. Загалом ним передано 400 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 КК України.

На даний час тривають першочергові слідчі дії.

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