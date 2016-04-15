На вихідних до України повернеться тепло – до +25, проте місцями випадуть дощі

Протягом суботи та неділі 16-17 квітня циклон покине Україну, дощі припиняться. Вітер буде південно-західний, 5-12 м/с. Про це повідомляє opogode.ua.

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Синоптики прогнозують, що температура повітря підвищиться до 12-20 градусів тепла, у південній частині 17 квітня до 20-25 градусів тепла.

На заході переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 16 квітня становитиме 5-11 тепла. 17 квітня – 9-14 тепла, вдень очікують 14-22 градуси тепла.

У центральній частині опади припиняться, переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-19, у неділю до 23 градусів тепла.

У північних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі 7-13 тепла, вдень потепліє до 13-18 градусів тепла.

У східних областях дощі з грозами можливі 16 квітня, 17 квітня- без опадів. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 13-18 градусів тепла.

На півдні України 16 квітня очікуються грозові дощі, 17 квітня – без опадів. Температура повітря вночі 10-14 градусів тепла, вдень 16 квітня 17-22 тепла, 17 квітня 20-25 градусів тепла.

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У Києві 16-17 квітня переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 9-13 тепла, вдень 16.04 15-17 тепла, 20-23 градуси тепла.