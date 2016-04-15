На Львівщині СБУ затримала жінку-солдата ЗСУ, яка агітувала за розширення "Новоросії"

Як повідомляє прес-центр СБУ, старший солдат однієї з військових частин, яка мала доступ до секретної інформації, поза службою розповсюджувала у мережі російські пропагандистські штампи, агітувала за розширення території так званої "Новоросії", відкрито підтримувала існування терористичних псевдоутворень "ДНР/ЛНР", а також у соцмережах закликала до насильницької зміни конституційного ладу та ухилення від мобілізації.

Співробітники спецслужби затримали 40-річну жінку-військовослужбовця за сприяння військової служби правопорядку.

13 квітня під час обшуків за місцем проживання зловмисниці правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з доказами антиукраїнської діяльності.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Перевіряється інформація про можливі факти розголошення військовослужбовцем державної таємниці.

У даний час тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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