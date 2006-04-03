МОУ не губила ядерних боєзарядів в Ірані

Міністерство оборони України спростовує інформацію про те, що нібито на початку 90-х років при передачі Україною Росії ядерних боєзарядів 250 з них були втрачені і згодом могли опинитися в Ірані або інших країнах світу.

Про це сказано у заяві Міноборони України, переданій УНІАН Управлінням прес-служби відомства.

Сьогодні, 3 квітня, деякі російські та українські ЗМІ поширили інформацію про те, що нібито на початку 90-х років при передачі Україною Росії ядерних боєзарядів 250 з них були втрачені і згодом могли опинитися в Ірані або інших країнах світу, сказано у документі.

З цього приводу Управління прес-служби Міністерства оборони України уповноважено заявити, що дана інформація не відповідає дійсності.

Як повідомив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Сергій КИРИЧЕНКО, наша держава у повному обсязі виконала міжнародні зобов’язання щодо передачі Російській Федерації ядерних боєзарядів.

Жодного боєзаряду під час передачі не було втрачено. Про це свідчать відповідні документи, примірники яких є як в української, так і в російської сторони, - зазначив С.КИРИЧЕНКО.