МОУ не губила ядерних боєзарядів в Ірані
Всі до одного передані Росії
Міністерство оборони України спростовує інформацію про те, що нібито на початку 90-х років при передачі Україною Росії ядерних боєзарядів 250 з них були втрачені і згодом могли опинитися в Ірані або інших країнах світу.
Про це сказано у заяві Міноборони України, переданій УНІАН Управлінням прес-служби відомства.
Сьогодні, 3 квітня, деякі російські та українські ЗМІ поширили інформацію про те, що нібито на початку 90-х років при передачі Україною Росії ядерних боєзарядів 250 з них були втрачені і згодом могли опинитися в Ірані або інших країнах світу, сказано у документі.
З цього приводу Управління прес-служби Міністерства оборони України уповноважено заявити, що дана інформація не відповідає дійсності.
Як повідомив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Сергій КИРИЧЕНКО, наша держава у повному обсязі виконала міжнародні зобов’язання щодо передачі Російській Федерації ядерних боєзарядів.
Жодного боєзаряду під час передачі не було втрачено. Про це свідчать відповідні документи, примірники яких є як в української, так і в російської сторони, - зазначив С.КИРИЧЕНКО.