Число жертв землетрусу в Японії перевищило 40 людей, ще 2 тисячі постраждали

Про це сьогодні повідомила влада префектури Кумамото, передає ТАСС.

За її даними, госпіталізовано понад 2 тис. осіб, принаймні 170 з них перебувають у тяжкому стані.

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Минулої ночі південний захід Японії сколихнули декілька землетрусів, магнітуда яких досягала 7,3. Удар стихії спричинив численні руйнування. Південно-західний острів Кюсю вже другий день потерпає від потужних підземних поштовхів. За даними Японського метеорологічного агентства, афтершоки можуть тривати ще кілька днів.

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У рятувальних роботах, які тривають незважаючи на те, що в Японії настала ніч, беруть участь понад 20 тис. солдатів сил самооборони країни, співробітників поліції і пожежного управління.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе віддав наказ докласти всіх зусиль, аби зупинити подальше збільшення втрат - на південному заході країни почалися зливи, що можуть призвести до нових зсувів, а також значно ускладнюють хід рятувальних робіт.