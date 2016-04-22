ОБСЄ відреагувала на заборону російських фільмів в Україні

Про це заявила представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович, передає прес-служба організації.

"Навіть у стані військових дій демократичні країни зобов'язані обережно поводитися з потенційно проблемним контентом, наприклад, шляхом залучення відповідних судових механізмів, щоб уникнути надмірних кроків і запровадження заходів, схожих на цензуру", - прокоментувала вона ситуацію.

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Як повідомляв УНІАН, 21 квітня президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону "Про кінематографію"щодо фільмів держави-агресора.

Верховна Рада прийняла цей закон 29 березня.

Законом поширюється норма про заборону трансляції фільмів, які вироблені в державі-агресора і не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора і їхніх окремих дій, на фільми, вироблені і вперше продемонстровані після 1 січня 2014 року.