Порошенко підписав закон про заборону трансляції російських фільмів

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний закон надійшов до ВР із підписом президента 20 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про кінематографію" (щодо фільмів держави-агресора).

За це рішення проголосували 237 народних депутатів із 351, зареєстрованого у сесійній залі.

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Законом поширюється норма про заборону трансляції фільмів, вироблених фізичними і юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, на фільми, вироблені після 1 січня 2014 року і вперше продемонстровані після 1 січня 2014 року.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.