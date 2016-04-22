Адвокат пояснив візит "доктора Лізи" до Савченко спробою дезінформувати

Про це заявив її адвокат Микола Полозов в ефірі "112 Україна".

"Доктор Ліза" це абсолютно прокремлівська людина, і просто так вона нікуди їздити не буде. У даному випадку мова йшла, безумовно, про дезінформацію Надії, їй пропонували сидіти тихо, мотивуючи це тим, що її скоро можуть звільнити, щоб не було ніякого шуму, щоб все було тихо і спокійно, щоб дати можливість Путіну зберегти обличчя. Разом з тим, довіри словам Єлизавети Глінки немає ніякої, Надія не вірить в Росії нікому, ні Глінці, ні Путіну. Я думаю, що це черговий захід до Надії Савченко для того, щоб її просто дезінформувати, дарма обнадіяти, насамперед для того, щоб збити інформаційне напруження, пов'язане з незаконним утриманням в Росії", - сказав Полозов.

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Він також повідомив, що після візиту Глінки в СІЗО нікого не пускали, а можливість зустрітися з Савченко з'явиться лише в понеділок у адвоката Марка Фейгіна.

Відзначимо, що в 2014 році "доктор Ліза" організовувала відправки дітей з окупованого Донбасу в Росію.