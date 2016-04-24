"Їм не місце тут": Мінкульт хоче створити агенцію для заборони проросійських артистів

Про це в інтерв’ю "Громадському" заявив міністр культури Євген Нищук.

«Є ідея про створення агенції, яка би здійснювала концертну, театральну і гастрольну діяльність. Функція якої б ще була в тому, щоб виробити ті закони, які б унеможливлювали гастролі, приїзди і професійну діяльность тих людей, які так висловлюються», - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що він проти того, щоб лише складати списки таких артистів.

«Я проти того, щоб складати не те, що списки – чорні чи білі. Однозначно список повинен бути і дуже жорсткий, але я би його в колір не обрамлював. Я би його обрамлював у санкції. І про механізм його, ми, власне, маємо домовитися з СБУ і з іншими органами, як це здійснюється. Звичайно, люди, які принижують гідність української держави, спотворюють українську історію, наших героїв, - однозначно, їм не місце тут», - сказав Нищук.

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З його слів, для механізму заборони російського контенту має бути проведена внутрішня ґрунтовна робота «без прес-конференцій і без винесення на люди багатьох речей».

«Сам механізм буде пропрацьовуватися. Я зустрічаюся з головою СБУ, я буду зустрічатися з усіма керівниками і директорами, телевізийниками і радійниками», - розповів Нищук.

Він зазначив, що виступає за те, щоб боронити інформаційний простір та наповнювати його своїм національним контентом.

«Так робить Франція, яка бореться проти англомовного засилля, так роблять інші країни», - додав міністр.