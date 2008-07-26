В Кабардино-Балкарії загинули троє українських туристів

У горах Кабардино-Балкарії загинули троє туристів з України.

Як повідомив начальник прес-служби Головного управління МНС по республіці Кантемір ДАВИДОВ, напередодні група з восьми чоловік потрапила під обвал льодовика. В результаті загинули трое людей.

По допомогу був висланий один з туристів, сьогодні вранці він вийшов на прикордонну заставу і повідомив про події. Решта членів групи не постраждала. На даний час чотири людини знаходяться на місці події і чекають рятувальників.