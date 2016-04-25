В Україні заборонили ще понад 30 російських фільмів (список)

Про це повідомили у прес-службі Держкіно України.

Як зазначив голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, нова редакція ст. 15-1 ЗУ "Про кінематографію" передбачає заборону на трансляцію по телебаченню російських фільмів, не тільки вироблених, але й вперше оприлюднених після 1 січня 2016 року.

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Зокрема, скасовується державна реєстрація та визнаються недійсними прокатні посвідчення, видані на такі фільми:

1) Останній із Магікян (Последний из Магикян) (13-40 сер.), реж. Гігінеішвілі Р.;

2) Батьки (Родители), реж. Жигалкін А.;

4) Будинок сплячих красунь (Дом спящих красавиц), реж. Комаров С.

5) Бєлка та Стрєлка. Пустотлива сімейка (Белка и Стрелка. Озорная семейка) (2 сезон, 17-34 С.), реж. Рубецький А., Шабанова Є., Федулов К.;

6) Всі скарби світу (Все сокровища мира), реж. Єфремов О.;

8) Віолетта із Атаманівки (Виолетта из Атамановки), реж. Мазор Л.;

9) Два батька два сини-2 (Два отца два сына 2) (21-40 С.), реж. Новікова Р.;

10) Дружина за сумісництвом (Жена по совместительству), реж. Записов А.;

11) Жінки на межі (Женщины на грани) (1-26 сер.), реж. Кім М;

12) Замок на піску (Замок на песке), реж. Снісаренко П.;

13) Занадто гарна дружина (Слишком красивая жена), реж. Мезенцев С.;

14) Золота наречена (Золотая невеста), реж. Шипуліна А., Павлючик Р.;

15) Зцілення (Исцеление), реж. Просвірін Р;.

16) Мамо, я одружуюсь (Мама, я женюсь), реж. Степін П.;

17) Манекенниця (Манекенщица), реж. Ніколаєва Є.;

18) Марсель (Невипадкова зустір) (Неслучайная встреча), реж. Кітаєв І.;

19) Мій білий та пухнастий (Мой белый и пушистый), реж. Демченко М.;

20) Не відпускай мене (Не отпускай меня), реж. Сорокін Д.;

21) Ненавиджу і люблю (Ненавижу и люблю), реж. Якубовський Г.;

22) Неприваблива любов (Некрасивая любов), реж. Ангеліна К.;

23) Новорічний рейс (Новогодний рейс), реж. Джорджадзе Н.;

24) Одного разу і назавжди (Однажды и навсегда), реж. Насибулін А.;

25) П'ятий поверх без ліфта (Пятый этаж без лифта), Краснов С.;

26) Переїзд (Переезд), реж. Кечаєв І.;

27) Поверни мене (Верни меня). реж. Єфремов О.;

28) Сила кохання (Сила любви), реж. Гіргель С.;

29) Син (Сын), реж. Росс В.;

30) Старша донька (Старшая дочь), реж. Кірєєва Г.;

31) Хороші руки (Хорошие руки), реж. Кузьменко Ю.;

32) Хрещений (Крестный), реж. Алпатов Т.;

33) Ціна кохання (Цена любви), реж. Хван О.;

34) Шукаю попутника (Ищу попутчика), реж. Еленський Д.

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Як повідомляв УНІАН, 21 квітня президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону "Про кінематографію"щодо фільмів держави-агресора.

Верховна Рада прийняла цей закон 29 березня.

Законом поширюється норма про заборону трансляції фільмів, які вироблені в державі-агресора і не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора і їхніх окремих дій, на фільми, вироблені і вперше продемонстровані після 1 січня 2014 року.