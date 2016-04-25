В Україні заборонили ще понад 30 російських фільмів (список)
Державне агентство України з питань кіно скасовує державну реєстрацію 34 фільмів та серіалів, вироблених фізичними та юридичними особами Росії.
Про це повідомили у прес-службі Держкіно України.
Як зазначив голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, нова редакція ст. 15-1 ЗУ "Про кінематографію" передбачає заборону на трансляцію по телебаченню російських фільмів, не тільки вироблених, але й вперше оприлюднених після 1 січня 2016 року.
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Зокрема, скасовується державна реєстрація та визнаються недійсними прокатні посвідчення, видані на такі фільми:
1) Останній із Магікян (Последний из Магикян) (13-40 сер.), реж. Гігінеішвілі Р.;
2) Батьки (Родители), реж. Жигалкін А.;
4) Будинок сплячих красунь (Дом спящих красавиц), реж. Комаров С.
5) Бєлка та Стрєлка. Пустотлива сімейка (Белка и Стрелка. Озорная семейка) (2 сезон, 17-34 С.), реж. Рубецький А., Шабанова Є., Федулов К.;
6) Всі скарби світу (Все сокровища мира), реж. Єфремов О.;
8) Віолетта із Атаманівки (Виолетта из Атамановки), реж. Мазор Л.;
9) Два батька два сини-2 (Два отца два сына 2) (21-40 С.), реж. Новікова Р.;
10) Дружина за сумісництвом (Жена по совместительству), реж. Записов А.;
11) Жінки на межі (Женщины на грани) (1-26 сер.), реж. Кім М;
12) Замок на піску (Замок на песке), реж. Снісаренко П.;
13) Занадто гарна дружина (Слишком красивая жена), реж. Мезенцев С.;
14) Золота наречена (Золотая невеста), реж. Шипуліна А., Павлючик Р.;
15) Зцілення (Исцеление), реж. Просвірін Р;.
16) Мамо, я одружуюсь (Мама, я женюсь), реж. Степін П.;
17) Манекенниця (Манекенщица), реж. Ніколаєва Є.;
18) Марсель (Невипадкова зустір) (Неслучайная встреча), реж. Кітаєв І.;
19) Мій білий та пухнастий (Мой белый и пушистый), реж. Демченко М.;
20) Не відпускай мене (Не отпускай меня), реж. Сорокін Д.;
21) Ненавиджу і люблю (Ненавижу и люблю), реж. Якубовський Г.;
22) Неприваблива любов (Некрасивая любов), реж. Ангеліна К.;
23) Новорічний рейс (Новогодний рейс), реж. Джорджадзе Н.;
24) Одного разу і назавжди (Однажды и навсегда), реж. Насибулін А.;
25) П'ятий поверх без ліфта (Пятый этаж без лифта), Краснов С.;
26) Переїзд (Переезд), реж. Кечаєв І.;
27) Поверни мене (Верни меня). реж. Єфремов О.;
28) Сила кохання (Сила любви), реж. Гіргель С.;
29) Син (Сын), реж. Росс В.;
30) Старша донька (Старшая дочь), реж. Кірєєва Г.;
31) Хороші руки (Хорошие руки), реж. Кузьменко Ю.;
32) Хрещений (Крестный), реж. Алпатов Т.;
33) Ціна кохання (Цена любви), реж. Хван О.;
34) Шукаю попутника (Ищу попутчика), реж. Еленський Д.
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Як повідомляв УНІАН, 21 квітня президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону "Про кінематографію"щодо фільмів держави-агресора.
Верховна Рада прийняла цей закон 29 березня.
Законом поширюється норма про заборону трансляції фільмів, які вироблені в державі-агресора і не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора і їхніх окремих дій, на фільми, вироблені і вперше продемонстровані після 1 січня 2014 року.