У Генічеську затримано підозрюваного у стрільбі з гранатомета по магазину

Як повідомили УНІАН у Генічеському відділі поліції, підозрюваного затримали співробітники місцевого управління карного розшуку в ході проведення оперативних заходів у рамках розслідування.

Затриманому підозру ще не пред'явлено, зараз його доставили до Херсона для подальших слідчих дій та обрання запобіжного заходу.

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Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в центрі Генічеська невідомий зловмисник вистрілив із гранатомета (імовірно РПГ-26) у магазин. Вибуховою хвилею вибило шибки в сусідніх будинках, ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).