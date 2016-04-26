У Житомирі попрощались із загиблим в АТО бійцем

Як передає кореспондент УНІАН, прощання відбулося на майдані Корольова біля Житомирської облдержадміністрації.

Провести в останню путь бійця прийшли родичі, побратими, представники влади та десятки небайдужих житомирян. Труну із загиблим вони зустріли навколішки.

Поховають бійця завтра на Смолянському військовому кладовищі у Житомирі.

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За даними Житомирської ОДА, Залізко було 34 роки. Він був призваний до військової служби близько року тому. Через тиждень його мали демобілізувати. Боєць загинув від руки диверсанта, зіштовхнувшись з диверсійно-розвідувальною групою. Служив Залізко у 54-й механізованій бригаді.

У бійця залишилася дружина і двоє маленьких дітей.

Через загибель військового у Житомирі 25-26 квітня оголошено днями жалоби.