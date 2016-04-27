На Львівщині посилюють заходи безпеки напередодні Великодніх свят

Про це сьогодні у Львові під час прес-конференції розповів голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, повідомляє ZIK.

Особливу увагу приділяють таким подіям: 28 квітня - річниця створення першої Української національної армії - дивізії «Галичина», 1 травня - Великодні свята і день солідарності трудящих, 8 травня - День примирення, 9 травня - День перемоги у II Світовій війні.

Голова ЛОДА підписав розпорядження з метою посилення заходів безпеки під час травневих свят. Зокрема, визначено завдання максимального підвищення готовності спецслужб та забезпечення охорони громадського порядку.

Олег Синютка окреслив можливі потенційні небезпеки, які можуть виникнути під час травневих свят. Зокрема, зважаючи на те, що на Сході триває війна, ймовірними можуть бути терористичні акти на території Львівщини в місцях масового скупчення людей. Тому треба, щоб громадяни обов’язково повідомляли про підозрілих людей та предмети за телефоном «102» або «112», - наголосив Олег Синютка.

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Також він повідомив, що не виключено, що під час масових заходів будуть вчинені провокативні дії людьми, які приїдуть на Львівщину з цією метою. «Вони можуть демонструвати масове використання символіки нацистського спрямування і ці відеоматеріали поширити через російські ЗМІ на території Європи напередодні розгляду парламентом ЄС питання про надання безвізового статусу для українських громадян», - зазначив голова ЛОДА.

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За словами Олега Синютки, під час святкувань можуть використовувати заборонену в Україні комуністичну символіку. «Такі речі насамперед будуть скеровані для того, щоб їх показати на Сході України і окупованих територіях, щоб загострити там ситуацію. Сьогодні на окупованих територіях поширюється така теза для людей: «Вам жити зараз складно, але якщо б тут залишалася «київська хунта», то жити було б набагато складніше». Тому ми дуже просимо мешканців Львівщини, якщо бачите незрозумілих людей чи предмети, прояви расизму, нацизму, комунізму, інші речі, які виходять поза межі чинного законодавства України, одразу повідомляти у правоохоронні органи», - підкреслив Олег Синютка.

Виконуючий обов’язки начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Загарія повідомив, що у Нацполіції відпрацьовані всі плани для забезпечення охорони громадського порядку у всіх місцях перебування, проінструктовано особовий склад поліції, який задіяний на охорону порядку впродовж всіх заходів, що відбуватимуться з 28 квітня по 9 травня.

«Проводимо відпрацювання загалом у Львівській області, щоб знизити зростання кримінальних злочинів, які спостерігаються останнім часом в державі. Всі підрозділи Національної поліції переведено на посилений варіант несення служби, вони відпрацьовують місця, де проводитимуть масові заходи, з метою недопущення будь-яких кримінальних проявів, порушень громадського порядку», - сказав Дмитро Загарія.

Він також звернувся до мешканців Львівщини з проханням надавати інформацію про підозрілих осіб, предмети, про будь-які неадекватні дії громадян для того, щоб представники поліції могли оперативно відреагувати і убезпечити громадян від будь-яких негативних проявів і біди. Він наголосив, що Нацполіція готова забезпечити громадський спокій на Львівщині, але сподівається на небайдужість громадян і спільну співпрацю.

Начальник управління Служби Безпеки України у Львівській області Віктор Андрейчук розповів, що з 30 квітня по 10 травня СБУ у Львівській області переходить на цілодобовий режим праці. «Оперативно-слідча група буде чергувати, щоб забезпечити мир і спокій на Львівщині. Вчора провели засідання координаційної групи Антитерористичного центру СБУ, на якому розглянули низку заходів, які будемо впроваджувати для безпеки. Враховуючи те, що з 1 по 9 травня очікується приїзд до Львова близько 300 тисяч туристів, можуть виникнути проблеми, які потрібно буде вирішувати», – зазначив Віктор Андрейчук. Він також звернувся до всіх громадян з проханням бути небайдужими і наголосив, що в СБУ достатньо сил і засобів, щоб забезпечити порядок, і вона готова зреагувати в будь-яку мить на виклик.