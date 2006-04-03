Міліція зобов`язана боротися з туберкульозом
Президент підписав відповідний закон
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення боротьби із захворюванням на туберкульоз», ухвалений Верховною Радою 15 березня 2006 року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, законом передбачається внесення змін до Законів України «Про міліцію» та «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз».
Зокрема, Законом встановлено, що хворі на заразні форми туберкульозу, в тому числі соціально дезадаптовані, із супутніми захворюваннями на хронічний алкоголізм, наркоманію чи токсикоманію, підлягають обов`язковій госпіталізації до протитуберкульозних закладів та зобов`язані пройти відповідне лікування. У разі ухилення від обов`язкової госпіталізації зазначені особи з метою запобігання поширенню туберкульозу за рішенням суду підлягають розшуку, приводу та обов`язковій госпіталізації на строк до трьох місяців до протитуберкульозних закладів, визначених місцевими органами виконавчої влади. При цьому обов`язкова госпіталізація не поширюватиметься на осіб, що страждають на психічні розлади, на вагітних жінок, на жінок, які мають дітей віком до трьох років.
Крім того, Закон зобов`язує органи внутрішніх справ за зверненням керівника протитуберкульозного закладу надавати у межах своїх повноважень медичним працівникам допомогу у забезпеченні виконання рішення суду щодо обов`язкової госпіталізації осіб, хворих на заразні форми туберкульозу.