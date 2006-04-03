Пропозиції Ющенка представлятиме міністр оборони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зі своїми пропозиціями повернув для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про внесення змін до Закону України «Про загальний військовий обов`язок і військову службу», прийнятий парламентом 16 березня ц.р.

Як повідомили УНІАН в Офіційному Інтернет-представництві глави держави, на думку Президента, окремі положення цього Закону не відповідають вимогам Конституції та Бюджетного кодексу України.

Пропозиції В.ЮЩЕНКА під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.