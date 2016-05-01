У Бахмуті колишній бойовик здався поліцейським

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Вчора українським поліцейським Бахмута здався 25-річний чоловік, який був членом бандформувань з квітня 2014 року. Встановлено, що він вартував на блокпостах, працював на кухні. Після звільнення міста від окупації втік до Росії. Повернувшись додому через півтора роки, він спостерігав, як правоохоронні органи затримують колишніх бойовиків, тому вирішив здатися», - зазначив речник.

Читайте такожВ Торецьку правоохоронцям здався дезертир "ДНР", якого там "посадили на яму" (відео)

Мотузяник пояснив, що тепер на чоловіка чекає перевірка й у перспективі - звільнення від відповідальності за програмою «На тебе чекають вдома».

Як повідомляв УНІАН, програма «На тебе чекають вдома» була започаткована СБУ 18 серпня 2015 року. Вона грунтується на положеннях Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо повернення учасників зі складу незаконних збройних формувань. Рішення щодо того, чи скоїла людина тяжкі правопорушення, за результатами перевірки приймає суд. Станом на середину квітня 2016 року умовами програми СБУ скористалось понад 60 бойовиків незаконних збройних формувань “ДНР" та "ЛНР”.