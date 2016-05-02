Кримські татари планують 18 травня масштабний мітинг на адмінкордоні з Кримом

Про це сказав Крим.Реалії голова штабу акції з цивільної блокади Криму Ленур Іслямов.

За його словами, пам'ятні мітинги пройдуть і в інших містах України, але у Генічеському районі Херсонської області неподалік від контрольного пункту на адмінкордоні з Кримом "Чонгар" планується наймасштабніший.

"Кримські татари з багатьох областей України збиратимуться тут. 18 травня плануємо великий мітинг кримських татар на блокаді. Дуже багато людей приїдуть з Криму. Все ж таки 18 травня не дають можливість проводити (акції) на півострові, і Меджліс ухвалив рішення, що ті люди, які можуть собі це дозволити, вийшли тут і сказали все те, що не можуть сказати там, у Криму", - сказав глава штабу по блокаді Криму.

Він додав, що активісти очікують різного роду провокацій і готові впоратися з ними.

"Для нас це не просто день. Для нас це день, коли всі ми сумуємо за всіма померлими кримським татарам, це трагедія, яка зламала долі поколінь наших людей. Я сам народився у засланні, хоча мав народитися у себе на батьківщині", - зазначив Іслямов.

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20 вересня 2015 року розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар. У середині січня 2016 року акція з блокади Криму, за словами організаторів, змінила формат.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".