У РФ стверджують, що доля анексованого Криму визначена "остаточно і безповоротно"

Коментуючи зареєстрований у Конгресі США законопроект, що посилює санкції проти Росії за анексію Криму, перший заступник голови комітету Ради федерації РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич заявив, що доля окупованого півострова визначена "остаточно і безповоротно".

"Пропозиція "обміняти" зняття санкцій на Крим, з яким виступили конгресмени США, — це свого роду класика, демонструє погляд американського правлячого класу на весь світ", — цитують Клінцевича "РИА Новости".

"Наша відповідь на подібні пропозиції може бути тільки одна. Росія не має наміру вступати в жодні угоди щодо майбутнього Криму. Його доля визначена остаточно і безповоротно", — стверджує він.

Як повідомлялося, у Палаті представників Конгресу США зареєстровано новий законопроект, який визначає позицію США з приводу нелегальної окупації Криму Росією, посилює санкції проти неї і пропонує інноваційні методи для надання допомоги Україні.