Роковини трагедії в Одесі: вибухівку на Куликовому полі не знайшли

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, фахівці вибухотехнічної служби закінчили перевірку території Куликового поля, на якому сьогодні заплановані масові заходи у зв'язку з 2-ю річницею трагічних подій, під час яких загинули 48 осіб.

У результаті перевірки ніяких вибухових пристроїв не виявлено.

Наразі працівниками поліції приймаються першочергові розшукові заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиві відомості до поліції.

"Згідно з чинним законодавством, подібні діяння караються за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років", - акцентували у відділі.

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Як повідомляв УНІАН, вранці надійшло повідомлення про мінування Куликового поля, біля нього зібралися люди, які хотіли потрапити до Будинку профспілок.

Сьогодні безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули у Будинку профспілок під час пожежі.