В Одесі біля Куликового поля померла людина

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, о 16.14 в чергову частину Приморського відділу поліції надійшло повідомлення, про те, що на розі вулиці Канатної і Італійського бульвару померла людина.

"На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та працівники швидкої медичної допомоги. Під час з'ясування всіх обставин даного випадку встановлено, що 79-річному чоловікові стало зле, і він знепритомнів", - повідомили у відділі.

Лікарі намагалися допомогти чоловікові, але всі зусилля були марними. Працівники медичної допомоги констатували смерть громадянина.

Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Куликовому полі були заплановані масові акції в зв'язку з 2-ю річницею трагічних подій, під час яких загинули 48 осіб. Через повідомлення про замінування та виявлення «закладки» з трьома гранами присутніх до розташованого тут Будинку профспілок не пустили.

Безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули в Будинку профспілок на Куликовому полі, де почалася пожежа.