В Одесі правоохоронці не пускають людей на Куликове поле

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, перевірка на наявність вибухонебезпечних речовин на Куликовому полі триває.

"Жодних вибухонебезпечних речовин на території Куликова поля станом на 14.00 не виявлено. Фахівці вибухотехнічної служби продовжують перевірку. Працівниками поліції вживаються заходи щодо встановлення особи, яка раніше надала неправдиві відомості поліції", - відзначили у відділі.

Зараз біля Куликового поля зібралося понад 250 осіб, багато хто з яких налаштовані агресивно, вимагаючи пропустити їх до Будинку профспілок. На одязі деяких георгіївські стрічки. Частина присутніх співає радянські пісні, зокрема, "Вставай, страна огромная", "Темная ночь", "Катюша".

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Лунають антиукраїнські вигуки, образи на адресу правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Куликовому полі заплановані масові акції у зв'язку з 2-ю річницею трагічних подій, під час яких загинули 48 осіб.

Безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.