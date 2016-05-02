В Одесі правоохоронці не пускають людей на Куликове поле

15:13, 02 травня 2016
Суспільство
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В Одесі правоохоронці не пускають людей на Куликове поле у зв'язку з продовженням перевірки з виявлення вибухонебезпечних предметів.

Одесса, Куликово поле / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, перевірка на наявність вибухонебезпечних речовин на Куликовому полі триває.

"Жодних вибухонебезпечних речовин на території Куликова поля станом на 14.00 не виявлено. Фахівці вибухотехнічної служби продовжують перевірку. Працівниками поліції вживаються заходи щодо встановлення особи, яка раніше надала неправдиві відомості поліції", - відзначили у відділі.

Зараз біля Куликового поля зібралося понад 250 осіб, багато хто з яких налаштовані агресивно, вимагаючи пропустити їх до Будинку профспілок. На одязі деяких георгіївські стрічки. Частина присутніх співає радянські пісні, зокрема, "Вставай, страна огромная", "Темная ночь", "Катюша".

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Лунають антиукраїнські вигуки, образи на адресу правоохоронців.

Між правоохоронцями та людьми, що намагаються пройти на Куликове поле, спалахують суперечки
Між правоохоронцями та людьми, що намагаються пройти на Куликове поле, спалахують суперечки /  © УНІАН
Люди кладуть квіти прямо під ноги правоохоронцям, які не пропускають їх на Куликове поле
Люди кладуть квіти прямо під ноги правоохоронцям, які не пропускають їх на Куликове поле /  © УНІАН
Правоохоронці оточили Куликове поле
Правоохоронці оточили Куликове поле /  © УНІАН
Співробітники правоохоронних органів біля місця покладання квітів на згадку про загиблих у Домі профсоюзів на Куликовому полі в Одесі 2 травня
Співробітники правоохоронних органів біля місця покладання квітів на згадку про загиблих у Домі профсоюзів на Куликовому полі в Одесі 2 травня /  © УНІАН
Люди складають квіти прямо під ноги правоохоронцям, які не пропускають їх на Куликове поле
Люди складають квіти прямо під ноги правоохоронцям, які не пропускають їх на Куликове поле /  © УНІАН
Біля кордону правоохоронців збираються люди
Біля кордону правоохоронців збираються люди /  © УНІАН
Співробітники правоохоронних органів охороняють територію біля Куликового поля
Співробітники правоохоронних органів охороняють територію біля Куликового поля  /  © УНІАН
Люди складають квіти під ноги правоохоронцям, які не пропускають їх на Куликове поле
Люди складають квіти під ноги правоохоронцям, які не пропускають їх на Куликове поле /  © УНІАН
Співробітники правоохоронних органів охороняють територію біля Куликового поля
Співробітники правоохоронних органів охороняють територію біля Куликового поля  /  © УНІАН

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Куликовому полі заплановані масові акції у зв'язку з 2-ю річницею трагічних подій, під час яких загинули 48 осіб.

Безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

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