У Дніпропетровську з 6 травня почнуть роботу поліцейські велопатрулі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції заступник начальника патрульної поліції Дніпропетровська Володимир Козуб.

За його словами, з завтрашнього дня будуть чергувати три патруля - по двоє поліцейських в кожному.

"Службу на велосипедах поліцейські будуть нести з травня до кінця літа - початку осені. Зміна триватиме 12 годин, у складі патруля будуть хлопець і дівчина", - зазначив Козуб.

За його словами, на велосипедах будуть патрулювати набережну Дніпра, центр міста і центральні парки - їм. Тараса Шевченка і Лазаря Глоби.

Крім велопатрулів, громадський порядок і спокій в місті також будуть охороняти піші наряди та автопатрулі.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що в столиці незабаром поліцейські будуть патрулювати місто не тільки на автомобілях, але і на велосипедах.