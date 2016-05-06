Мешканку Житомирщини затримали з гранатою у візочку з дитиною

Як повідомиляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Житомирській області, 4 травня оперативники кримінальної поліції Новоград-Волинського відділу поліції отримали інформацію про можливе зберігання заборонених небезпечних предметів жителькою цього райцентру.

Вказано, що 18-річна дівчина гуляла зі своєю 11-місячною дитиною на вулиці біля багатоповерхівки. Правоохоронці попросили продемонструвати вміст кишень дитячого візочка. Як виявилося, у прогулянковій сумці поряд з побутовими предметами знаходилися зброя і боєприпаси.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили з дитячого візка гранату РГД-5, пістолет марки «Шмайсер» для відстрілу гумових куль і 5 набоїв до нього калібром 9 мм. Усе вилучене направлене на експертне дослідження.

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Попередньо встановлено, що боєприпаси і пістолет належать 24-річному чоловіку затриманої. Їх походження з’ясовують слідчі в рамках кримінального провадження. Також поліція встановлює, чому боєприпаси були в дитячому візочку.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Розслідування справи триває.

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