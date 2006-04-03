Завтра в Україні тепло, подекуди дощі

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, вдень місцями і у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях невеликі дощі, окремі грози. На решті території без опадів. Вночі та вранці у східній частині тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 1-6° тепла, на півночі Лівобережжя 0-4° морозу, вдень 11-16° тепла. На Закарпатті дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, у горах протягом доби близько 0°.

5-6 квітня - мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях невеликий дощ (6 квітня у західній частині помірний), окремі грози. На решті території без опадів, місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у Карпатах, на півночі Лівобережжя та місцями у східних областях від 3° морозу до 2° тепла; вдень 12-17° тепла, у західних та північних областях 9-14°, у Карпатах 3-8° тепла. На Закарпатті: 5 квітня без істотних опадів, 6 квітня дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

7-8 квітня - у західній половині припинення опадів, зниження нічної температури до 1° тепла - 4° морозу, вдень 7-12° тепла. На решті території дощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 5 квітня 14-19°, в Криму до 22°, 6 квітня зниження температури на 3-5°.

9-12 квітня - переважно без опадів, лише 9 квітня на крайньому сході невеликі дощі, а 12 квітня у північно-західній частині помірні дощі. Температура вночі 0-6° тепла, 9 квітня у північній половині, 10 квітня і у східних областях від 4° морозу до 2° тепла, вдень 8-14° тепла; 11-12 квітня в Україні підвищення температури на 2-4 градуси.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°, по області вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

5-6 квітня - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

7-8 квітня - поступове припинення опадів; зниження нічної температури до 1° тепла-4° морозу, вдень 7-12° тепла.