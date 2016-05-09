У Києві відбувся марш військових оркестрів (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, оркестрові військові колони пройшли маршем від Алеї Слави до Майдану Незалежності, виконуючи козацькі та інші марші.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.