У Києві відбувся марш військових оркестрів (фоторепортаж)
15:09, 09 травня 2016Суспільство
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Сьогодні вранці в Києві з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні відбувся марш військових оркестрів.
УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, оркестрові військові колони пройшли маршем від Алеї Слави до Майдану Незалежності, виконуючи козацькі та інші марші.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
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