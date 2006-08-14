Бойко ”вламав” нафтотрейдерів

У Міністерстві палива і енергетики України у суботу, 12 серпня, відбулася нарада, в ході якої нафтотрейдери і міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО обговорили питання стабілізації цін на нафтопродукти в країні. Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, в нараді взяли участь представники найбільших нафтових компаній - ЗАТ «Укртатнафта», ТОВ «ТНК-ВР Україна», ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ТОВ «НК «Альянс-Україна», ВАТ «Укрнафта», ТОВ «Альфа-нафта», ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» і ВАТ «НПК «Галичина».

За підсумками наради нафтотрейдери погодилися ввести на своїх АЗС до кінця тижня самообмеження цін на бензин А-95 у розмірі 4,7 грн. за літр і на дизпаливо - в розмірі 4,1 грн. за літр. При цьому аграріям нафтопродукти продаватимуть за ціною нижчою 4 грн. за літр.

Також джерело повідомило, що меморандум, який планується підписати у п`ятницю, 18 серпня, між прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і нафтотрейдерами, швидше за все, не міститиме конкретних цифр.

Нагадаємо, що за даними НТЦ «Психея», що становить Інформаційну Систему реального часу «RealТЭК», з 31 липня по 7 серпня 2006 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,73-5,47% (в середньому на 3,4%). Найбільшу динаміку зростання демонструє самий «соціальний» бензин - А-76, який за тиждень подорожчав на 5,47% або на 0,20 грн./літр - до 3,81 грн./літр. Бензини А-92, А-95 і А-98 за тиждень подорожчали в середньому на 15 коп. за літр - до 4,15 грн./літр, 4,43 грн./літр і 5,00 грн./літр відповідно. Дизельне пальне подорожчало менше всього - за минулий тиждень ціна зросла на 7 коп./літр - до 4,03 грн./літр.

На сьогодні два (Херсонський і Одеський) з шести українських нафтопереробних заводів перебувають на реконструкції.

Місткість ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. (у роздрібних цінах) на рік. Україна за рік споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпалива і 6 млн. тонн мазуту. За даними Мінпаливенерго, імпортні нафтопродукти в загальному обсязі споживання становлять 30-35%. Третина з них ввозиться з Росії, а інші поставляються нафтопереробними підприємствами Білорусі, Литви, Болгарії тощо.