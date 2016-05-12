У Дніпропетровській області під час вибуху гранати загинули дві людини, ще одна поранена

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області, вибух стався сьогодні 12 о 12 год.

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За версією поліції, вибух міг статися при спробі розібрати гранату РПГ-7. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Обставини події встановлюються.