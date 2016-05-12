У Дніпропетровську поліція вилучила з автомобіля гранатомет

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, до поліції надійшов анонімний дзвінок, що у дворі багатоповерхівки по вул. Гоголя стоїть автомобіль, в якому знаходиться гранатомет РПГ.

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«На місце події негайно направилася слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби. При огляді автомобіля в салоні дійсно було виявлено гранатомет, а також 2 гранати РГД-5. Господар автомобіля встановлений. Зараз він дає свідчення», - йдеться у повідомленні поліції .

За даним фактом проводиться перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Гранатомет та боєприпаси будуть направлені на експертизу.