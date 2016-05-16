Країну охопила нова хвиля змін

Нещодавно у м. Києві за ініціативи Громадської коаліції «Народна Конституція» відбувся незвичний захід: Організаційно-змістовна гра «Народна Конституція», для тих, кого не влаштовує позиція – «моя хата з краю, нічого не знаю». Українці з активною громадською позицією з’їхалися у столицю і протягом всього дня намагалися вирішити, якою повинна бути Нова Конституція України.

Під час заходу, вся команда Громадської коаліції «Народна конституція» розкривала присутнім, яких було 125 чоловік, що написання Нової Конституції зможе бути ефективним лише тоді, коли всі почнуть розуміти глибину та необхідність Нового Суспільного договору, як інструменту взаємодії.

«Напевне підійшов саме той час, коли українці нарешті зрозуміли, що існуюча модель держави і взаємодія народу з владою вже не те що неефективна, а вона повністю відокремила народ від тих, хто їм керує. Зрозуміла річ, що суспільний договір між громадянами існує завжди і є фундаментом держави у всіх країнах світу. Основні засади його повинні базуватися на цінностях и принципах. Саме зараз час вирішити і нам, на основі яких головних засад ми повинні укладати Новий Суспільний договір між всіма українцями, як ми повинні формувати владу і якими повинні бути функції держави по відношенню до громадян», - зазначав Володимир Полочанінов, член Громадської коаліції «Народна Конституція».

«Новий Суспільний договорі повинен об’єднати людей і вдихнути в них віру у те, що вини самі можуть і, головне, мають на це беззаперечне, конституційно закріплене право, яке постійно порушується, вирішувати свою долю, а також долю свої дітей. Мають право сказати в голос що їх влаштовує, а що потрібно негайно змінювати, оскільки розгойдана постійними чварами чиновників країна, може злетіти з точки опори, що зветься український дух і перетворитися на безлику країну тих, хто постійно жаліється та чекає мани небесної, у вигляді вирушення всіх проблем, від держави. Зрозуміємо нарешті, що чудес на світі не буває! Потрібно вже почати усвідомлювати, що картинка «народ – влада» хибно перевернута з ніг на голово. Адже влада не має керувати народом, а вона і є тим інструментом, який повинен втілювати у життя волевиявлення народу!», - підкреслює Віталій Чудновський, член Громадської коаліції «Народна Конституція»

Саме тому, всі ті хто з’їхалися на захід з усіх куточків країни, не слухали пустих обіцянок про краще майбутнє, та набридливих балачок про те, що все погано. А самі, в процесі багатогодинної роботи, поділені на групи, щоб охопити майже всі соціальні сфери суспільства, пропонували вихід та аргументовано окреслювали ті головні моменти, які повинні бути прописані в Новій Конституції.

«Найголовнішим є те, і ми кожного разу про це наголошуємо, що ми не йдемо у політику! Ми політику та політиків наближаємо до народу. 24 вересня 2015 року було підписано Меморандум про формування Коаліції громадянського суспільства «Народна Конституція». До складу Коаліції увійшли громадські організації «Конституційний Конвент», Global Ukrainians, «Україна — це я», ВГО «Українська стратегія», Міжнародний центр перспективних досліджень та Центр політико-правових реформ, громадські діячі та активісти, юристи, правники-конституціоналісти. У складі Коаліції немає жодної політичної партії. Адже ми прагнемо забезпечити інклюзивність процесу, тобто примусити український політикум враховувати громадські думки та настрої і залучити громадянське суспільство до обговорення та прийняття Нової Конституції. Сподіваємось, що саме під час сьогоднішньої роботи всім присутнім ми донесли тезу про те, що у народу є право визначати та змінювати конституційний лад, і що після нашого заходу розпочнеться широкомасштабний громадський процес зміни старої системи», - зазначив Сергій Опря, член Громадської коаліції «Народна Конституція».

В результаті багатьох дискусій виокремили головні аспекти, які відбирають життєдіяльність та впевненість у завтрашньому дні громадян. А під час відкритих дискусійних майданчиків Всеукраїнського туру по всім містам країни, буде чіткіше вимальовуватися картина бачення Нового Суспільного договору. В результаті роботи туру, в середині літа, Громадська Коаліція «Народна конституція» проведе відкритий діалог із владою, з урахуванням зібраних матеріалів по країні, щоб більше у виграші вона не була.

Детальніше: http://www.national-constitution.org/