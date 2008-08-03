Міністр оборони нагородив велику групу військових за дії під час повені

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ нагородив велику групу військовослужбовців за виявлену мужність, відданість та героїзм, рятуючи людей від наслідків стихійного лиха.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, церемонія нагородження відбулася в суботу у рамках робочої поїздки міністра на Західну Україну у селі Верховина Івано-Франківської області.

Зокрема, відзнакою МОУ «Доблесть і честь» були нагороджені командири вертолітної ланки 3-го окремого полку армійської авіації 8 армійського корпусу капітан Олександр БЕРИЦЬКИЙ, підполковник В’ячеслав ВОРОНИЙ та майор Віктор ЛИТВИНЕНКО, а також заступник військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату підполковник Василь МАЛАНЧУК.

Відзнаки «Знак пошани» удостоєно офіцерів та прапорщиків 3-го окремого полку армійської авіації 8 армійського корпусу. Зокрема, старший інструктор рятувально-парашутної десантної групи старший прапорщик Олександр ГОРБАТЮК, старший штурман-льотчик майор Світлана КРАВЧУК, начальник льотно-методичної служби підполковник Сергій НЕДОГІБЧЕНКО, штурман-льотчик капітан Сергій ШТАНОВ.

Відомчі нагороди також отримали начальник адміністративно-господарської частини складу ракетного палива Західного оперативного командування прапорщик Ігор СЄДУНЯК та І-й заступник командира окремого механізованого полку 13 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України підполковник Сергій ШАПТАЛА.

Військовослужбовцям пожежного взводу складу ракетного палива Західного ОК солдату строкової служби Андрію ДЕМЧИКУ та солдатам військової служби за контрактом Андрію КОЧЕРЗІ, Роману ПЛУГОВОМУ, Івану МЕЛЬНИКУ були вручені відзнаки Міністерства оборони України - медаль «За особисті досягнення» ІІ-го ступеня.

Виступаючи перед присутніми, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Микола ПАЛІЙЧУК висловив вдячність за надану у лиху годину допомогу.

“Гуцульщина ніколи не забуде те, що зробили для неї військовослужбовці Збройних Сил України і солдати, які працюють тут, вже стали нашим мешканцям як сини”, - зазначив він.

Ю.ЄХАНУРОВ подякував за високу оцінку проведених військовими робіт з ліквідації екологічної катастрофи у цьому регіоні України. Однак він зазначив, що сьогодні завершився лише перший етап роботи - евакуація та рятування людей, і розпочався другий – найбільш важкий етап ліквідації наслідків стихії і відновлення життєдіяльності регіону.

“Над цим регіоном, Верховинським, Міністерство оборони України бере шефство. Зараз тут працює близько 300 військовослужбовців, сюди вже висунувся підрозділ, який будуватиме дерев’яні мости. Тут він знаходитиметься стільки, скільки це буде потрібно, - наголосив міністр. – Окрім того, там, де буде необхідно місцевій владі, ми встановлюватимемо важкі механізовані мости”.

Він також зазначив, що військовослужбовці Збройних Сил України готові надавати допомогу кожній окремій хаті, кожній родині.

Ю.ЄХАНУРОВ під час робочої поїздки також відвідав села Красноїлив та Чудей Стороженецького району Чернівецької області. Там він оглянув важкі механізовані мости, збудовані військовослужбовцями 703-го інженерного полку 13 армійського корпусу через річку Прут.