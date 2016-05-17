Суд розпочав слухання по суті справи відносно п'яти екс-"беркутівців" за звинуваченням у вбивствах активістів Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, захист обвинувачених наполіг на читанні повного тексту обвинувальних актів щодо всіх п'ятьох фігурантів справи.

Прокурори почали зачитувати обвинувальний акт стосовно Павла Аброськіна і Сергія Зінченка.

Зокрема, в обвинувальному акті йдеться про те, що ці особи в період з 9.00 до 17.00 20 лютого 2014 року і ще троє обвинувачених: заступник командира київського полку спецпідрозділу МВС "Беркут" Олег Янішевський, двоє бійців Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, а також ще ряд не встановлених на сьогоднішній день співробітників "Беркута" причетні до масових вбивств 48 учасників акції протесту і замаху на вбивство ще 80 "майданівців".

Враховуючи обсяг матеріалів обвинувального акта, сьогодні прокурори навряд чи встигнуть зачитати обвинувальні акти у відношенні всіх 5 обвинувачених.

Читайте такожЯнуковича можуть допитати через відео-конференцію у справі екс-беркутівців

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура передала в суд кримінальну справу щодо екс-"беркутівців" Зінченко і Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування та направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-"беркутівців": Маринченко, Тамтуры і Янішевського.

Читайте такожГПУ показала відеозвіт свого розслідування злочинів проти Майдану

За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов'язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців "Беркута" об'єднані в одне, його розглядає Святошинський райсуд Києва.