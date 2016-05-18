У Дніпропетровську 19 травня частково відключать гарячу воду
У четвер, 19 травня, з 9.00 до 20.00 у зв'язку з проведенням робіт по перевключению нової водопровідної мережі в Дніпропетровську в районі перехрестя вулиць Володимира Моссаковского (Клари Цеткін) і Паторжинського буде припинено водопостачання споживачів за рядом адрес.
Про це повідомляє 056.ua з посиланням на прес-службу Дніпропетровської міськради.
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Згідно з повідомленням, водопостачання буду припинено за наступними адресами:
- вул. Паторжинського, 6Б, 8, 10, 10А (Гуртожиток №1 Національної академії державного управління при президентові України, 11 (ЖБК-175), 14-16, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24;
- вул. Паторжинського, 11А (Інститут безперервної професійної освіти);
- вул. Паторжинського, 11А (Гуртожиток № 4 Придніпровської державної академії будівництва та архітектури);
- вул. Паторжинського, 18А (Районний суд);
- вул. Чернишевського, 24А (корпус Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, розташований з боку вул. Паторжинського)
- вул. Володимира Моссаковского (Клари Цеткін) (від вул. Паторжинського до вул. Чернишевського), будинку № 6А (ТОВ «Верітас Плюс»), 8 (ОСББ), 12, 14, 16, 18, 20, 20В, 22, 24;
- вул. Жуковського, 6А (гуртожиток № 2 і навчальний корпус Придніпровської державної академії будівництва та архітектури);
- вул. Гоголя, 17 (Дитячий садок № 115 та житловий будинок Національного університету ім. Олеся Гончара).
На час виконання робіт рекомендується створити необхідний запас питної води жителям і споживачам вказаних адрес.