У Дніпропетровську 19 травня частково відключать гарячу воду

Про це повідомляє 056.ua з посиланням на прес-службу Дніпропетровської міськради.

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Згідно з повідомленням, водопостачання буду припинено за наступними адресами:

- вул. Паторжинського, 6Б, 8, 10, 10А (Гуртожиток №1 Національної академії державного управління при президентові України, 11 (ЖБК-175), 14-16, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24;

- вул. Паторжинського, 11А (Інститут безперервної професійної освіти);

- вул. Паторжинського, 11А (Гуртожиток № 4 Придніпровської державної академії будівництва та архітектури);

- вул. Паторжинського, 18А (Районний суд);

- вул. Чернишевського, 24А (корпус Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, розташований з боку вул. Паторжинського)

- вул. Володимира Моссаковского (Клари Цеткін) (від вул. Паторжинського до вул. Чернишевського), будинку № 6А (ТОВ «Верітас Плюс»), 8 (ОСББ), 12, 14, 16, 18, 20, 20В, 22, 24;

- вул. Жуковського, 6А (гуртожиток № 2 і навчальний корпус Придніпровської державної академії будівництва та архітектури);

- вул. Гоголя, 17 (Дитячий садок № 115 та житловий будинок Національного університету ім. Олеся Гончара).

На час виконання робіт рекомендується створити необхідний запас питної води жителям і споживачам вказаних адрес.