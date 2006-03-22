”Укрпошта” позмагається з ДАІ

Українське державне підприємство поштового зв`язку "Укрпошта” починає впровадження супутникової системи спостереження за поштовими автоперевезеннями. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції генеральний директор "Укрпошти" Ігор КРАВЕЦЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його даними, «Укрпошта» використовує супутникову систему контролю і навігації за рухом автотранспорту, розроблену на замовлення «Укрпошти» компанією Benish GPS Ukraine. У системі використовується спеціальне устаткування, яке працює на базі GPS- і GSM-технологій.

Як відзначив І.КРАВЕЦЬ, супутникова система контролю дозволяє оперативно інформувати диспетчера про місцеперебування автомобілів, які перевозять поштові відправлення.

«Координати автомобілів визначатимуться за допомогою супутників, і за лічені секунди, за допомогою стільникового зв`язку, доставлятися в диспетчерський центр інформації», - сказав він.

За даними І.КРАВЦЯ, всі автомобілі “Укрпошти” обладнані спеціальною кнопкою тривоги, яка входить у комплект системи супроводу Benish GPS Ukraine і за допомогою якої водій може в екстреному випадку зв`язатися з диспетчерським центром або службою ДАІ.

Поки що устаткуванням для супутникової системи контролю оснащено лише автомобілі «Укрпошти», які працюють на магістральних маршрутах – 83 автомобілі. «У майбутньому плануємо впровадити таку систему на внутрішньому обласному рівні», - повідомив І.КРАВЕЦЬ.

За його інформацією, загальні витрати на запровадження супутникової системи контролю за автомобільними поштовими перевезеннями становитимуть приблизно 100 тис. дол.

Довідка УНІАН. Поштові перевезення «Укрпошти» обслуговує автомобільний транспорт на 45 магістральних маршрутах, 182 внутрішніх обласних маршрутах і 1595 внутрішніх районних маршрутах. На маршрутах усього працюють більш як 2,5 тис. автомобілів, з них 94 автомобілі цілодобово обслуговують магістральні маршрути.

Дохід “Укрпошти” в 2005 році становив 2,067 млрд. грн., чистий прибуток - 16,8 млн. грн.