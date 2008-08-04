Луценко підвищив статус міліції в Запоріжжі й Дніпропетровську

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області реорганізоване в главк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Запоріжжі міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, основна причина реорганізації – невідповідність штатів УМВС реальному криміногенному навантаженню в Запорізькій області.

«Враховуючи криміногенну ситуацію в області, мною прийняте рішення реорганізувати УМВС у главк міліції в Запорізькій області, що підвищить статус і рівень відповідальності міліції перед міністерством і вирішить питання невідповідності штатного складу рівню злочинності, котра в Запорізькій області найвища в Україні», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр також зазначив, що з таких же причин ним прийняте рішення про реорганізацію в главк Управління МВС у Дніпропетровській області.