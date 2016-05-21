У Луганській області затримано бойовика, який планував диверсію проти сил АТО поблизу Сєвєродонецька

Як повідомляє прес-центр СБУ, спільник передавав терористам "ЛНР" маршрути пересування особового складу і техніки Збройних сил України для визначення місця диверсії поблизу Сєвєродонецька.

За словами затриманого, наступним етапом після "узгодження" з кураторами деталей терористичного акту повинні були стати придбання або передача вибухівки.

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Під час обшуків за місцем проживання терориста співробітники спецслужби вилучили, зокрема, засоби зв'язку з доказами отримання диверсійного завдання.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

За рішенням суду на період досудового розслідування диверсант утримується під вартою.