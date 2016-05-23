На Харківщині розробляють детальний план території житлової забудови для учасників АТО

Про це повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

За її інформацією, на архітектурно-містобудівній раді при департаменті у травні буде розроблено детальний план території житлової забудови м. Куп'янськ для учасників АТО і їхніх сімей.

Як підкреслила заступник директора департаменту, ця робота ведеться в рамках затверджених Харківською обласною радою програм: «Обласна програма надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва і придбання житла в Харківській області на 2016-2018 роки» та «Програма розроблення містобудівної документації у Харківській області на 2016-2020 роки».

«Відповідно з цим детальним планом планується надати близько 50 земельних ділянок на території 7 га під будівництво житлових будинків садибного типу учасникам АТО - жителям міста Куп'янськ. Площа однієї ділянки – 10 соток», - зазначила Марина Пахомова.

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Начальник штабу Харківської обласної організації «Союз ветеранів АТО» Владислав Якименко наголосив: сьогодні в питаннях розробки містобудівної документації на розміщення житлової, садибної і дачних забудов, організація тісно співпрацює з Департаментом містобудування та архітектури ХОДА. Він нагадав, що крім створення 9 дачних селищ для воїнів АТО, в минулому і нинішньому році в області також розроблені 4 детальних плану території для будівництва житлових будинків садибного типу. Детальні плани розглянули на архітектурно-містобудівній раді при Департаменті містобудування та архітектури ХОДА. Вони також затверджені органами місцевого самоврядування.

«Часто в містах великих масивів для будівництва житла не знаходиться. Як правило, виділяються окремі ділянки в різних частинах міста. Так що Куп'янськ – приємний виняток. Крім того, на даний момент містобудівна документація для будівництва індивідуального житла учасникам АТО розробляється в місті Мерефа – близько 30 ділянок і в селі Сороківка Харківського району – близько 50», - розповів про виконану роботу Владислав Якименко.

За даними Марини Пахомової, для оформлення детального плану всієї виділеної території в середньому необхідно близько 3 місяців.

«У Куп'янську після розгляду детального плану на архітектурно-містобудівній раді вже місцева рада затверджує цю містобудівну документацію, потім забудовник отримує будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки», - зазначила Марина Пахомова.

За її словами, департамент також проводить відповідну роботу при оформленні учасниками АТО садових ділянок.

«В основному, це великі майданчики в чистому полі, і ніякої містобудівної документації там, звичайно ж, немає. Наприклад, у організаторів дачного селища біля села Червона Поляна в Зміївському районі, вже виникли питання: як проводити газ, електрика, яка повинна бути ширина вулиць і т. д. Все це повинно враховуватися в детальному плані», - розповіла Марина Пахомова.